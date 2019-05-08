اسامة سعد: في واقعة مخفر الحسبة كاد الشر ان يصيب صيدا

اشار رئيس ​التنظيم الشعبي الناصري​ النائب ​اسامة سعد​ تعليقا على واقعة" مخفر الحسبة الاثنين 5 أيار، الى انه "‏كاد الشر أن يصيب صيدا، ال​سياسة​ المتذاكية الغبية".

اضاف سعد في تصريح له على وسائل التواصل الاجتماعي "نصبت للاستقرار كمينا أمنيا معززا ب​السياسة​، كمين لن تشفع له زيارة سياسية عابرة، ‏فاتت على الاشرار الفرصة، ‏التحية لأصحاب العهد في حب صيدا، ‏التحية لمناضلي التنظيم"