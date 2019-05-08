اسامة سعد: في واقعة مخفر الحسبة كاد الشر ان يصيب صيدا

اشار رئيس التنظيم الشعبي الناصري النائب اسامة سعد تعليقا على واقعة" مخفر الحسبة الاثنين 5 أيار، الى انه "كاد الشر أن يصيب صيدا، السياسة المتذاكية الغبية".
اضاف سعد في تصريح له على وسائل التواصل الاجتماعي "نصبت للاستقرار كمينا أمنيا معززا بالسياسة، كمين لن تشفع له زيارة سياسية عابرة، فاتت على الاشرار الفرصة، التحية لأصحاب العهد في حب صيدا، التحية لمناضلي التنظيم"
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