شهيب: قد نبدأ اليوم بأرقام الوزارات في جلسة مجلس الوزراء

لفت وزير التربية والتعليم العالي ​أكرم شهيب​، في تصريح قبيل جلسة ​مجلس الوزراء​ في الساري الحكومي، إلى "أنّنا قد نبدأ اليوم بأرقام الوزارات في الجلسة".

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