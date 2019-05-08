نجم: الحكومة لن تقترب من ذوي الدخل المحدود تحت راتب الـ6 مليون ليرة

اشار عضو كتلة "المستقبل" النائب نزيد نجم الى ان لقاء ​بعبدا​ الثلاثي الذي جمع ​الرئيس ميشال عون​ ورئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ ورئيس الحكومة ​سعد الحريري​ فسر للجميع ان البلد ذاهب الى الافضل، اضاف "السؤال اليوم لماذا خرجت المظاهرات الى الشارع ضد الحكومة؟ خاصة وانه من المبكر الحديث عن انتهاء ​الموازنة​". واكد ان البلد لا يدار بالشعبوية، وكأن هناك "زر" ضغط عليه وحرك الشارع.

ولفت نجم في حديث تلفزيوني، الى ان ما حصل في ​مصرف لبنان​ خطر، على امل ان يخرج حاكم مصرف لبنان ويعلن منع الاضراب، لان الاموال التي سحبت من المصارف تضر بشكل شديد جراء ما حصل.

واعتبر نجم ان البلد لن يمشي من دون نظام، واكد اننا لا نريد مؤسسات فاشلة في البلد، كما يجب اقفال معابر التهريب عبر الحدود، واذا ​الشعب اللبناني​ لم يتخذ قرارا بالوقوف الى جانب الحكومة، فإن الحكومة لن تستطيع القيام بشيء. واكد ان الجميع ذاهب اليوم لانقاذ البلد، وجدد التأكيد ان احدا لن يقترب من ذويي الدخل المحدود تحت الـ6 مليون ليرة.