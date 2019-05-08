النشرة: قوة اسرائيلية مشطت الطريق العسكري بمحاذاة السياج الحدودي

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​حاصبيا​ أن قوة اسرائيلية مؤللة مشطت الطريق العسكري بمحاذاة ​السياج الحدودي​ ما بين تلال الوزارني ووادي العسل، مرورا بالشطر الشمالي اللبناني لبلدة ​الغجر​ و​العباسية​ وعمل عناصر الدورية على تفقد أجهزة المراقبة المثبتة في البوابات الحديدية المركز على هذا السياج، ما بين العباسية والغجر، قابله في الجانب اللبناني دوريات ونقاط مراقبة للجيش واليونيفيل في محاور ​عين عرب​، سهل ​الماري​، المجيدية امتدادا حتى مزرعة بسطرا لمراقبة الوضع.

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