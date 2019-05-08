العبسي: نخشى ان يكون شعار محاربة الفساد من باب التهدئة لا اكثر

اسف بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي خلال استقبال زواره لعودة السجالات حول موضوع الموازنة، معتبرا ان تلك السجالات ادت الى موجة من اضرابات تكاد تشل البلد وتطيح بما تبقى من كيان اقتصادي ومالي.
وتوقف العبسي عند الاوضاع الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية المتردية ، مشيرا الى ان ما تشهده البلاد من ازمات اقتصادية ومالية يعود الى اجواء الفساد السائدة ، علما باننا نسمع كثيرا عن محاربة الفساد ، ونخشى ان يكون هذا الشعار من باب التهدئة لا اكثر .
وتخوف غبطته من يأتي تقليص العجز على حساب الطبقات المتوسطة والفقيرة ، لافتا الى ان المساواة بين المواطنين هو مفتاح الامن الاجتماعي والاقتصادي .
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