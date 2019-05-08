العبسي: نخشى ان يكون شعار محاربة الفساد من باب التهدئة لا اكثر

اسف بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك ​يوسف العبسي​ خلال استقبال زواره لعودة السجالات حول موضوع ​الموازنة​، معتبرا ان تلك السجالات ادت الى موجة من اضرابات تكاد تشل البلد وتطيح بما تبقى من كيان اقتصادي ومالي.

وتوقف العبسي عند الاوضاع الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية المتردية ، مشيرا الى ان ما تشهده البلاد من ازمات اقتصادية ومالية يعود الى اجواء الفساد السائدة ، علما باننا نسمع كثيرا عن ​محاربة الفساد​ ، ونخشى ان يكون هذا الشعار من باب التهدئة لا اكثر .

وتخوف غبطته من يأتي تقليص ​العجز​ على حساب الطبقات المتوسطة والفقيرة ، لافتا الى ان المساواة بين المواطنين هو مفتاح الامن الاجتماعي والاقتصادي .