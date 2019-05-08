أفاد مراسل "​النشرة​" بأنه سمع قبل قليل دوي صفارات انذار إلى ​الجنوب​ من ​بلدة الغجر​ ترددت صداها في قرى ​العرقوب​، دون أن تعرف أسبابها حتى الساعة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: سماع دوي صفارات انذار إلى الجنوب من بلدة الغجر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.