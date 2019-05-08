نواب كتلة التنمية والتحرير سلموا ميقاتي إقتراح الكتلة لقانون الانتخاب الجديد

واصلت جولة اللجنة المكلّفة في كتلة "التنمية والتحرير" والمؤلفة من النواب ​أنور الخليل​ وهاني قبيسي وإبراهيم عازار، جولتها على ​الكتل النيابية​ لتسليم ومناقشة المبادئ التي على أساسها وضعت الكتلة إقتراح ​قانون انتخاب​ جديد يقوم على أساس أن ​لبنان​ دائرةٌ واحدةٌ مع ​النسبية​ وتوزّع المقاعد النيابية ال ـ128 وفقاً لما نص عليه ​الدستور​ في المادة 23 منه، أي: "بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين و نسبياً بين طوائف كل من الفئتين ونسبياً بين المناطق".

ولهذه الغاية إلتقت اللجنة رئيس كتلة "الوسط المستقل" النائب ​نجيب ميقاتي​ حيث جرى نقاش عميق عرض خلاله ميقاتي والنواب المشاركين من كتلته لبعض الملاحظات وقدّم الرئيس ميقاتي بعض البدائل التي يمكن أن تساهم في قبول الإقتراح الجديد ، وبيّن الرئيس ميقاتي أكثر من فكرة موجودة في الإقتراح المقدّم من ​كتلة التنمية والتحرير​ تتقاطع مع إقتراح قانون كان قد تقدم به سابقاً وإتفق الجانبان بأن يقدّم الرئيس ميقاتي اقتراحاته وملاحظاته خطيّاً ضمن فترة 15 يوماً لكي تضم الى ملف اقتراح القانون العتيد مما قد يزيد في تحصين القانون المطروح من كتلة التنمية والتحرير.