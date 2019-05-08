اختيار مارك ضو بين أفضل 100 شخصية نافذة في قطاع العلاقات العامة

أعلنت PRWeek، المصدر الرئيسي للأخبار والتحليلات والمميزين في صناعة العلاقات العامة أنها أصدرت، للمرة الأولى، كتاب الشخصيات النافذة في ​الشرق الأوسط​، والذي يحتوي على ملفات تعريفية لأفضل 100 شخصية في مجال العلاقات العامة في جميع أنحاء المنطقة.

وتشمل الأسماء المذكورة في الكتاب كبار خبراء ​الاتصالات​ وكبار المسؤولين التنفيذيين في وكالات العلاقات العامة. وتم اختيارهم بناءاً على عدة معايير موضوعية وشفافة وبالتعاون الوثيق مع جمعية الشرق الأوسط للعلاقات العامة (MEPRA).

شملت معايير الاختيار الجمعيات الرئيسية في المنطقة، وحجم وأهمية الجمعيات التي يمثلها الأفراد، وكذلك تأثيرها على صناعة الاتصالات المهنية في المنطقة ومساهمتها فيها. إلى ذلك، لعبت الإنجازات الشخصية والقدرة على التواصل دوراً مهماً في عملية الاختيار.

برز في كتاب الشخصيات النافذة في الشرق الأوسط إسم مارك ضو، رئيس مجلس إدارة شركة RPR. وقد اعتبر السيد ضو: "إنّه لشرف كبير أن يتم إختياري من بين أفضل 100 شخصية نافذة قي قطاع العلاقات العامة في ​الشرق الاوسط​.