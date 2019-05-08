الأمير تشارلز: العلاقات بين بريطانيا وألمانيا ستظل وثيقة في المستقبل

لفت ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز إلى أنّ "العلاقات بين بريطانيا وألمانيا ستظلّ وثيقة في المستقبل"، مركّزًا على أنّه "مهما كان شكل العلاقات بيننا في المستقبل وبغضّ النظر عما يتمّ التفاوض والاتفاق عليه بين الحكومات والمؤسسات، فإنه يبدو جليًّا لي أكثر من أي وقت مضى أنّ الروابط بيننا سوف تصمد ويجب أن تصمد".
وأوضح في كلمة له من برلين، "أنّنا أصدقاء وشركاء طبيعيّون تربطنا تجارب ومصالح وقيم مشتركة، ومستقبلنا متشابك إلى حدّ بعيد".
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