النشرة: الجيش السوري يتابع عمليته العسكري في ريف حماه الشمالي الغربي

افاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​ ان "​الجيش السوري​ تابع عمليته العسكري في ​ريف حماه​ الشمالي الغربي، وبدأ اقتحام مدينة كفرنبودة عقب تمهيد مدفعي وجوي كثيف باتجاه مواقع المسلحين في المنطقة". وكان الجيش قد اطلق عمليته العسكرية البرية قبل يومين وسيطر على تل عثمان الاستراتيجي وفي حال السيطرة على كفرنبودة يتمكن الجيش بذلك من وصل الريفين الغربي والشمالي لحماه مما يشكل نقاط تثبيت هامة لاي عمل عسكري قادم.

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