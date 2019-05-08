أعلن المتحدث باسم جماعة "حزب الأحرار" المتشددة، وهي فصيل تابع لـ"حركة طالبان" الباكستانية، عبد العزيز يوسف زاي، مسؤوليّة الحزب عن انفجار أدّى إلى مقتل تسعة أشخاص على الأقل في مدينة لاهور بشرق باكستان.
وأوضح أنّه "تمّ تنفيذ هذا الهجوم في وقت لم يكن فيه أيّ مدنيين قرب الشرطة".
وكان قد وقع الانفجار قرب بوابة الدخول المخصّصة للنساء إلى مزار "داتا دربار" الصوفي الّذي يعود للقرن الحادي عشر، أحد أكبر المزارات الصوفية في جنوب آسيا.
وتناثر حطام السيارات على الرصيف قرب المزار، فيما هرع المسعفون إلى مكان الانفجار وسط انتشار قوات الأمن المسلحة في المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر فصيل تابع لحركة "طالبان" الباكستانية أعلن مسؤوليته عن الاتنفجار في لاهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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