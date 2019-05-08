وسائل إعلام روسية: المحققون يرجحون حدوث أخطاء بالقيادة تسببت بتحطم الطائرة الروسية

ذكرت وسائل إعلام روسية، أنّ "المحقّقون يرجّحون حدوث أخطاء في القيادة لتفسير الهبوط الاضطراري لل​طائرة​ التابعة لشركة الطيران الروسية "ايروفلوت" واشتعالها يوم الأحد في ​موسكو​، ما أدّى إلى مقتل 41 شخصًا".

ونقلت عن مصدر قريب من التحقيق، إشارته إلى أنّ "الخطأ الأول الّذي ارتكبه الطيارون كان الإقلاع في مقابل العاصفة. وبعد ذلك، وبينما كان الوضع معقّدًا لكنّه بعيد عن أي يكون كارثيًّا، قاموا بالهبوط بدلًا من إحراق الكيروسين". وأوضح المصدر أنّ "الطيارين حطّوا بسرعة هائلة وهذا ما سبّب احتكاكًا قويًّا للعجلات مع الإسمنت، ما جعل الطائرة تهتز".

ونقلت عن مصدر آخر، إيضاحه أنّ "الطيارين لم يطفئوا المحركات بعد الهبوط، وقاموا أيضًا بفتح كوة في قمرة القيادة بعد الهبوط".

وكانت طائرة الـ"سوخوي سوبرجيت 100" قد عادت أدراجها بعد دقائق من إقلاعها من مطار شيريميتييفو في موسكو متوجّهة إلى مورمانسك، وقامت بهبوط اضطراري اشتعل خلاله الجزء الخلفي منها.