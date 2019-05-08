محكمة برازيلية أمرت بالإفراج عن رجل أعمال تتهمه تركيا بالإرهاب

أمرت المحكمة الفدرالية العليا في البرازيل، بالإفراج عن رجل الأعمال التركي علي سيباهي (31 عامًا)، الّذي يملك مطعمًا في ساو باولو والمقيم في البرازيل منذ 12 عامًا، والّذي تتهّمه السلطات التركية بالانتماء إلى "منظمة إرهابية" ضالعة في الانقلاب الفاشل ضدّ الرئيس التركي رجب طيب اردوغان عام 2016.
ويحمل سيباهي الجنسيتين التركية والبرازيلية. وكان قد وُضع قيد التوقيف الاحترازي مطلع نيسان الماضي.
ولفت محامي سيباهي، ثيو دياس، لوكالة "فرانس برس"، إلى أنّ "قرار إبطال سجن مواطن بريء، خطوة مهمّة وسوف نقوم بدراسة الخطوات التالية في الأيام المقبلة".
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