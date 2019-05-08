خارجية الصين: الاتفاق النووي مع إيران يجب تنفيذه بالكامل

شددت ​وزارة الخارجية الصينية​ على ان "​الاتفاق النووي​ مع ​إيران​ يجب تنفيذه بالكامل".

وكانت طهران قد قررت تعليق بعض تعهداتها في الاتفاق النووي التاريخي المبرم عام 2015 مع الدول الكبرى بعد عام على القرار الأميركي الانسحاب من هذا الاتفاق.

وتم إبلاغ القرار رسميا صباح الاربعاء في طهران لسفراء الدول التي لا تزال موقعة على الاتفاق.

من جهته أعلن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الذي يزور موسكو أن "الاجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة وخصوصا منذ سنة لكن ايضا قبل ذلك مثل انسحابها (من الاتفاق) كانت تهدف بوضوح الى التسبب بوقف تطبيق" هذا الاتفاق.