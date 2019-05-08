عبد المهدي لبومبيو: العراق مستمر بسياسته المتوازنة مع جميع الدول المجاورة بما فيها إيران

أكد رئيس الوزراء ​العراق​ي ​عادل عبد المهدي​، خلال استقباله وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​، أن "العراق مستمر بسياسته المتوازنة التي تبني جسور الصداقة والتعاون مع جميع الأصدقاء والجيران ومنهم الجارة ​إيران​"، مشددًا على رغبة العراق بتطوير العلاقات مع ​الولايات المتحدة​ ومع بقية دول الجوار والأصدقاء في مختلف المجالات".

يذكر أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو كان قد بدأ زيارة مفاجئة ل​بغداد​ أمس الثلاثاء والتقى رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي بعد أن قال للصحفيين إن "الولايات المتحدة تشعر بقلق إزاء سيادة العراق جراء تزايد النشاط الإيراني".

ولفت بومبيو للصحفيين وهو في طريقه لبغداد إلى "أنني أريد الذهاب إلى بغداد للتحدث مع ​القيادة​ هناك لأؤكد لهم استعدادنا لمواصلة ضمان أن العراق دولة ذات سيادة ومستقلة"، بحسب وكالة "رويترز".