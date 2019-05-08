السيد: هذا المجلس النيابي محكوم بالاعدام واصواتنا "بتفش الخلق" ولكن "ما بتطعمي خبز"

اشار النائب ​جميل السيد​ الى انه لافرق بين المجلس الحالي والمجلس السابق، وقد عقد المجلس 4 الى 5 جلسات منها قروض وتمديد للكهرباء وغيرها، وهي قوانين تتجاوز القانون والدستور، واكد انه لا مجال لتغيير شيء ونحن مستمرون على النهج السابق.

واكد السيد في مؤتمر صحفي، ان المجلس يصبح مجلس حين يقيل وزير ويسقط مجلس وزراء، واعتبر انه بحال استمرت الامور بنفس الطريقة نحن ذاهبون الى نفس النتيجة، وهذا المجلس محكوم ب​الاعدام​ اصواننا "بتفش الخلق" ولكن لا "تطعمي خبز". واعتبر ان مسؤولية الدولة ان تقول لنا لماذا وصلنا الى هنا في الازمة الاقتصادية وما هي الاسباب، وان نحاسب المسؤولين قبل دعوة الموظفين والاجراء للمشاركة في التضحية من اجل انقاذ البلد.

واكد السيد ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ما قبل 2005 لا يشبه رياض سلامة الذي نراه اليوم يقوم بهندسات مالية يستفيد منها المصارف. واشار الى انه حمى رياض سلامة عند الرئيس الاسبق اميل لحود حين طحش عليه رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري ورئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، اضاف "نحن لا نقول انه سيء ولكن سلامة تغير".

وعن الاملاك البحرية، اكد انه بحسب كل القوانين الاملاك ملك للجميع، ولا يحق لاحد تملكها، كما انه ممنوع اقامة منشآت دائمة عليها. واكد ان مجموع الاملاك البحرية على طول الحدود نصفها مرخص ونصفها غير مرخص. واوضح انه لا الاملاك البحرية المرخصة تدفع الرسوم ولا الاملاك المحتلة تم استعادتها. واكد ان الدولة بدل جباية 500 مليون دولار من الاملاك البحرية تجبي ملياري ليرة.

واكد ان لبنان يمشي بـ50 بالمئة فساد وهذا تاريخيا يحصل، ولكن اليوم وصلنا الى نسبة 95 بالمئة فساد، ولبنان بلد غني ولكن الفساد مستشري.