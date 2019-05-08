تجدد الاشكال بين الاهالي والقوى الامنية في المنصورية

تجدد الاشكال بين الاهالي و​القوى الامنية​ في ​المنصورية​ على خلفية استكمال مد خطوط التوتر العالي في المنطقة، وذلك بعد محاولتهم الوصول الى النقطة التي يعمل فيها عمّال وزارة الطاقة.

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