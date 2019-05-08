وزيرة الدفاع الفرنسية: ليس هناك أسوأ من خروج إيران من الاتفاق النووي

شددت وزيرة الدفاع الفرنسية ​فلورانس بارلي​م على ضرورة التزام ​إيران​ ب​الاتفاق النووي​. وأكدت في مقابلة تلفزيونية أنه إذا لم تحترم إيران التزاماتها النووية فإن مسألة إعادة تفعيل آلية العقوبات ستكون مطروحة.

وأوضحت أنه ما من شيء أسوأ من خروج إيران من الاتفاق النووي، مضيفة أن الأوروبيين يريدون استمرار الاتفاق. وأعلنت أن "فرنسا ستقوم على الأرجح بإعادة أطفال يتامى أبناء مقاتلين فرنسيين من مناطق شمال شرق سوريا الخاضعة لسيطرة الأكراد".

وكانت ايران قررت في وقت سابق اليوم وقف الحد من مخزونها من المياه الثقيلة واليورانيوم المخصب كما تعهدت بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015، وأمهلت طهران الدول التي لا تزال موقعة على الاتفاق (المانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا) "60 يوما" لكي "تجعل تعهداتها عملانية وخصوصا في قطاعي النفط والمصارف" تحت طائلة عدول ايران عن تطبيق تعهدات أخرى واردة في الاتفاق.