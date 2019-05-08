نتانياهو: اسرائيل لن تسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية

اكد رئيس ​الحكومة الاسرائيلية​ ​بنيامين نتانياهو​ ان الحكومة الاسرائيلية لن تسمح ل​إيران​ بامتلاك أسلحة نووية.

وكانت طهران قد قررت تعليق بعض تعهداتها في الاتفاق النووي التاريخي المبرم عام 2015 مع الدول الكبرى بعد عام على القرار الأميركي الانسحاب من هذا الاتفاق مهددة باجراءات إضافية خلال 60 يوما في حال لم تطبق الدول الموقعة على الاتفاق بعض التزاماتها.

كما أعلنت ايران انها قررت وقف الحد من مخزونها من المياه الثقيلة واليورانيوم المخصب والذي كانت تعهدت به بموجب الاتفاق النووي الذي وضع قيودا على برنامجها النووي.