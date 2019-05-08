تموين الدقهلية: الشون والصوامع استقبلت 67 ألف طن قمح

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، استمرار المزارعين في عمليات توريد القمح للشون والصوامع بمختلف مراكز المحافظة والتى بدأت منتصف أبريل الماضي.

وقال السيد دايرة، وكيل وزارة التموين، إن إجمالي الكميات التي تسلمتها الشون والصوامع حتي صباح اليوم بلغت 67 ألف طن.

وتوقع وكيل وزارة التموين، أن تصل الكمية الموردة هذا العام إلى 230 ألف طن من القمح بمساحة بلغت 228684 فدان.

وأضاف أن هناك تعليمات مشددة من قبل الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، بمتابعة عمليات التوريد وإزالة أي عقبات أمام الموردين، ومرور لجان على الشون والصوامع للتأكد من إجراءات الاستلام.