العيد القومي لـ دمياط.. يوم أن لقّن الأهالي "الصليبيين" درسًا قاسيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط – محمد إبراهيم

يحتفل أهالي دمياط بذكرى العيد القومي للمحافظة الذي يوافق 8 مايو من كل عام، ليكشف عن تضحيات الأجداد في التصدي لغزو الصليبيين وهزيمتهم في العام 1250، بعد أن حاول لويس التاسع قائد الحملة الصليبية تهديد الإقليم بجيش قوته 80 ألف جندي و1800 سفينة حربية.

وفي الرابع من يونيو من العام 1249 نزلت الحملة دمياط من خلال الشواطىء الساحلية، لكن الأهالي أبلوا بلاء حسنا وقاوموا المحتلين وأقدموا على حرق المتاجر وكل ما ينتفع به الصليبيون، لكن المعركة الفاصلة كانت في فارسكور حيث لقن الأهالي الأعداء درسًا قاسيًا وقُت عدد كبير منهم.

اضطر شقيق الملك لويس قائد الحملة إلى الاختباء في أحد المنازل كما فعل قائد الفرقة الإنجليزية وليم ساليزبري لكن أهالي دمياط كانوا لهما بالمرصاد وقضوا عليهما، ونجحوا في

أسر لويس التاسع ونقله إلى سجن في دار ابن لقمان في مدينة المنصورة، وفى الثامن من مايو عام 1250 جرى جلاء الحملة الصليية عن دمياط وعمّت الأفراح الشوارع، وكان العيد القومي للمحافظة تخليدًا للمعركة والانتصار.

إطلاق الأسماء على الأحياء السكنية.

يقول الباحث والمؤرخ محمد أبو قمر، في كتابه "قصة حملتين صليبيتين"، إن دمياط جرى هدمها خشية عودة الحملة الصليبية بقيادة لويس وإعادة احتلالها مجددًا، وشمل الهدم مناطق عزبة البرج، وقرية السنانية، وعزبة الشيخ سديد، وقرية شطا، في الوقت الذي كان هناك مجموعة من المجاهدين اختلفوا مع بيبرس، ورفضوا مغادرة المدينة رغم هدمها وأقاموا على شاطئ النهر في منازل من البوص.

ويضيف أبو قمر، أنه جرى البدء في تعمير دمياط العام 1254 بعد مقتل لويس التاسع، وعندما أعيد بناء دمياط، أعيد إطلاق الأسماء على الأحياء السكنية، بأسماء المشايخ والعارفين بالله والشهداء منهم.

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من جانبها، اعتبرت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، أن العيد القومي للمحافظة يخلد ذكرى انتصار شعبها على الحملة الصليبية فى معركة فارسكور وأسر لويس التاسع ملك فرنسا، بينما في الوقت الحالي يسعى الجميع أن تصبح قاطرة للتنمية الحقيقية في مصر.

أضافت عوض، في تصريح صحفي، أن مدينة الأثاث من المشروعات القومية الضخمة التى توليها القيادة السياسية أهمية بالغة لكونها أكبر مدينة متكاملة ومتخصصة فى صناعة الأثاث وكل ما يتعلق بها من حرف وصناعات صغيرة ومتوسطة وصناعات مغذية ومكملة لها كما تشمل منطقة تجارية وتسويقية ومركز تكنولوجي وتقام على مساحة 331 فدانًا وتضم 54 هنجرًا بإجمالي 1348 ورشة.

عوض: مواجهة الباعة الجائلين

وبينت أنه جرى توقيع بروتوكول تعاون مع صندوق تحيا مصر لتنفيذ مشروع شارع "306" لإنشاء منطقة تجمع وحدات وعربات للطعام بشكل حضارى، فضلا عن إقامة ثلاثة أسواق حضارية وفقا لخطط عمرانية وبها جميع المرافق الأساسية بكفر سعد و فارسكور وكذلك مدينة رأس البر للقضاء على مشكلة الباعة الجائلين والتى كانت منتشرة خاصة بشارع النيل. وذكرت الدكتورة منال عوض أن ملفى الصحة والتعليم على رأس الأولويات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين مؤكدة أنه جرى افتتاح عدد من المدارس ووضع حجر الأساس لإنشاء وإحلال وتجديد عدد آخر بالإدارات التعليمية المختلفه بهدف تقليل الكثافة بالفصول بالإضافة إلى افتتاح كنترول للتعليم الصناعى بالمحافظة، كما أكدت أنه جرى دعم عدد من المستشفيات بماكينات للغسيل الكلوى فضلا عن افتتاح مركز الغسيل الكلوي بكفور الغاب بتكلفة قدرها 10 ملايين جنيه بالجهود الذاتية لافتة إلى افتتاح وحدة الكشف المبكر عن أورام الثدي بمستشفى دمياط التخصصى بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة وإنشاء مكتب دولى لتطعيم الحجاج والمعتمرين بالمركز الطبى العام بمدينة دمياط الجديدة وكذلك دعم مستشفتى دمياط التخصصى بجهاز أشعة مقطعية و تجهيزات العناية المركزة بها.

وأكدت محافظ دمياط تحقيق المحافظة أعلى المعدلات فى نسب المستهدف بالمبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية والتى انطلقت أكتوبر الماضي، مشيرة إلى أنه جرى توفير العلاج كاملا للمصابين وتحديد 11 مستشفى لعلاج السكر والضغط بالمجان.

افتتاح مشروعات تنموية

ومن المقرر افتتاح عدد من المشروعات التنموية خلال الاحتفال بعيد دمياط القومي، اليوم الأربعء، وتتنوع المشروعات فى عدد من القطاعات، منها التعليم والصرف الصحى ومياه الشرب والتضامن والتطوير الحضارى والشباب والرياضة، بتكلفة تقدر بنحو 83 مليون جنيه، وافتتاح 4 مدار منها كفر سعد البلد الإبتدائية الجديدة وكفر البطيخ الابتدائية المشتركة وعلى بن ابى طالب بعزب النهضة، ومدرسة كفر سعد البلد، وإدارتين تعليميتين بعزبة البرج والروضة التعليمية، بالإضافة الى افتتاح الوحدة الاجتماعية بقرية البصارطة.