محافظة بورسعيد تُحصل ٣٢ مليون جنيه من شاغلي قرية سياحية

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:
وافق اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، علي قبول مبلغ ٣٢ مليون جنيه بشكل مبدئي من شاغلي قرية الفردوس السياحية، لحين الفصل في النزاع القائم بين المحافظة واتحاد الشاغلين، والتي ينظرها القضاء الإداري حول طلب المحافظة بمبلغ ٤٣ مليون جنيه إجمالي حق الانتفاع عن سنوات الاشغال السابقة.
وأصدر المحافظ تعليماته للأجهزة المختصة، خلال استقباله لاتحاد شاغلي ومجلس أمناء قرية الفردوس ومجلس إدارة القرية، بمنح مهلة لشاغلي وحدات قرية الفردوس المتقاعسين عن سداد مستحقات المحافظة حتي نهاية الشهر الحالي، واتخاذ الإجراءات القانونية بعدها حيال المستمرين في عدم السداد.
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