البورصة تتراجع مع بداية تعاملات اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح: تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.09% إلى مستوى 14377 نقطة، في بداية تعاملات اليوم الأربعاء. كما هبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.01%، وانخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.03%. وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد بنسبة 1.3% في تعاملات أمس الثلاثاء إلى مستوى 14389 نقطة، مع قرار وزارة المالية إلغاء زيادة ضريبة الدمغة على تداولات البورصة والتي كان مقرر لها يوليو المقبل.

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