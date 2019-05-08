تعليم جنوب سيناء: اختبار الصف الأول الثانوي في 19 مايو الجاري

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – أية السيد

أعلن محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء أن اختبار نهاية الفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2018/2019 ستنطلق يوم 19 مايو الجاري.

وأكد عقل أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أصدر تعليمات بالسماح للطلاب باصطحاب الكتاب المدرسي الخاص بكل مادة أثناء عقد الاختبار في تلك المادة سواء إلكتروني أو ورقي.

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وأضاف وكيل الوزارة أنه سيجرى التنبيه على رؤساء اللجان أن يحرر محضرًا بمعرفة الملاحظين وأخصائي التطوير في حالة حدوث عطل بجهاز التابلت أثناء أداء الاختبار ضمانا لحق الطالب.

وقال أن وزارة التربية والتعليم طالبت بالالتزام بالفترات والتوقيتات الزمنية المعلنة بجدول الاختبار لكل فئة وفقا لما هو موضح معتمد من وزير التربية والتعليم والتأكيد على عدم استخدام المدارس التي تخصص كمقار للتقدير لإجراء الاختبارات في الفترة المسائية.

كما جري التشديد علي تحديد المدارس الثانوية غير مكتملة البنية التكنولوجية لاتخاذ قرار بالموافقة على إجراء الامتحان بها ورقيا لافتا إلى أنه على مديري المدارس التنبيه على الطلاب للحضور مبكرا في اليوم الأول فقط قبل بدء الاختبار على الأقل بنصف ساعة وذلك لتسجيل الحضور إلكترونيا.