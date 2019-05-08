ضبط عاطل بحوزته 18 "فرش حشيش" بالعاشر من رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمدينة العاشر من رمضان، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، من ضبط عاطل؛ بحوزته كمية من جوهر "الحشيش" المُخدر، قبل ترويجها على عملائه بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.

تلقى اللواء إيهاب لمعي، حكمدار الجنوب بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عاطف شعبان، مساعد مدير أمن الشرقية لفرقة العاشر من رمضان، يفيد بتمكن قوة مكبرة من مركز شرطة أول العاشر، برئاسة النقيب محمد عبدالسلام، معاون مباحث أول العاشر، من ضبط "خ.ط.ط" 24 عامًا، عاطل، من محافظة القليوبية؛ بحوزته 18 فرش "حشيش"، زنة الواحد أكثر من كيلو جرام، فيما جرى التحفظ عليه والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.