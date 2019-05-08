خبير في الدراسات الأثرية: سانت كاترين بعد تطويرها ستصبح على الخريطة العالمية

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – آية السيد:

قال الدكتور عبد الرحيم ريحان، مدير عام البحوث والدراسات الأثرية بمناطق جنوب سيناء، إنه جاري تطوير مدينة سانت كاترين بشكل يجعلها علي خريطة السياحة الدينية العالمية .

وأكد أن أعمال مشروع تطوير وادي الدير بسانت كاترين يشمل إنشاء سور بمدخله بارتفاع 3 أمتار وعرض من 50 إلى 70 سم "بالدبش" مثبتًا فيه سور من الكريتال مع إعادة رصف الطريق الرئيسي المؤدي إلى الدير باستخدام مواد طبيعية من الأحجار النارية أو التي تتفق مع طبيعة الموقع وإزالة أعمدة الإضاءة الحالية وإعادة استخدامها بمكان آخر بالمدينة واستبدالها بأسلوب لا يتعارض مع طبيعة الموقع واشتراطات اليونسكو.

وأضاف "ريحان" ان المشروع يتضمنترميم الكنيسة والمسجد أعلى قمة جبل موسى مع الحفاظ على الطابع الأثرى وإعادة تشغيل مركز الزوار الخاص بمحمية سانت كاترين وإنشاء سوق للبدو ونقلهم من منطقة البازارات إلى منطقة جوار مركز الزوار وإعادة تأهيل المحلات الموجودة بالقرية البدوية أمام مركز الزوار وفتح المجال لزيارة أماكن الجذب السياحية حول الدير لمركز الزائرين ومعرض الآثار والحفريات الأثرية وحديقة الدير.

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وتابع:"ويجرى تطوير شبكة الطرق المؤدية إلى الدير ومنها طريق (شرم الشيخ – سانت كاترين)، و(سانت كاترين – طابا).

وأشار إلى أنه جاري إنشاء طريق وادي حبران لربط سانت كاترين بطور سيناء وإسناد عملية تخطيط المدينة لأحد بيوت الخبرة المتخصصة.

وأوضح أن المشروع يتضمن دراسة ومقترحات ممثلى الشركات السياحية منها ضرورة توفير رحلات طيران يومية من شرم الشيخ إلى سانت كاترين والعودة ورحلات طيران يومية من القاهرة إلى سانت كاترين والعودة وأسبوعية من أثينا إلى سانت كاترين.