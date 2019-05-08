روسيا: مقتل 7 سائحين في انهيار جليدي بجبال ألتاي

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو- (د ب أ):

أعلن المكتب الإعلامي لوزارة الطوارئ الروسية اليوم الأربعاء أن انهيارا جليديا حاصر مجموعة سياحية من تسعة أفراد في جبال ألتاي أمس الأول الاثنين، ما أسفر عن مقتل سبعة منهم، بينما نجا الآخران.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن المكتب الإعلامي أن "انهيارا جليديا وقع في السادس من مايو، ولقي سبعة أشخاص حتفهم، بينما تمكن الناجيان من الوصول إلى قرية كوش- أجاتش".

ولم يتمكن الناجيان من الإبلاغ عن الحادثة قبل ذلك لعدم وجود شبكة اتصال على الجبال.

وذكر المكتب الإعلامي أن مروحية تقل رجال إنقاذ ستنطلق إلى الموقع لإجراء عمليات بحث.