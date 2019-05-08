الصحة العالمية .. هذه حصيلة الاشتباكات منذ بدء المعارك في طرابلس

قالت منظمة الصحة العالمية إن نحو أربعمائة واثنين وثلاثين شخصا قتلوا وأصيب أكثر من ألفين آخرين، كما نزح خمسون ألف شخص منذ إعلان حفتر الحرب على طرابلس.
في سياق متصل أفادت البعثة الأممية أنهم تأكدوا من سقوط مئة وأربع ضحايا من المدنيين جراء الاشتباكات، مشيرة إلى وجود تسعة وعشرين ملجأ جماعيا مفتوحا يسكنها نحو ثلاثة آلاف شخص.
وأشار مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن العديد من المناطق المتأثرة بالصراع ما تزال بعيدة إلى حد كبير عن متناول العاملين في المجال الإنساني.
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