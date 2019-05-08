عاجل-تولوز - مسلح يحتجز خمسة رهائن و الشرطة تحاصر المكان

قالت وسائل اعلام فرنسية ان مسلحا يقوم الان باحتجاز خمسة مواطنين في احدى الحانات في تولوز الفرنسية و تقوم الشرطة الفرنسية بمحاصرة المكان

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