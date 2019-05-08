رئيس الوزراء الإيطالي يقول إن الوضع في ليبيا أصبح متجمّدًا ويعتزم لقاء حفتر

وكالات - قال رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي اليوم، الثلاثاء 7 ماي 2019، إن الفصائل المتحاربة في ليبيا دخلت في مأزق وأصبح الوضع متجمدا، وهذا يوحي بأنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للأزمة الليبية.
جاء تصريح كونتي بعد أن إلتقى في روما مع فايز السراج رئيس الحكومة الليبية في طرابلس التي تساندها الأمم المتحدة، والتي تقاتل دفاعا عن العاصمة ضد الجيش الوطني الذي يقوده المشير خليفة حفتر.
وأضاف كونتي للصحفيين "لا يمكن أن يكون الخيار العسكري حلا ولديكم تأكيد بهذا لأننا الآن من الناحية العملية في وضع يبدو كأنه قد تجمد"، ومع ذلك ذكر كونتي أن الوضع على الأرض يمكن أن يتغير بسرعة.
وقال إنه يعتزم التحدث مباشرة أيضا مع حفتر الذي نصب نفسه قائدا للجيش الوطني الليبي.
ويعد توقف السراج في روما أول محطة في جولة أوربية يقوم بها.
ومن المقرر أن يلتقي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين في وقت لاحق اليوم، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس غدا الأربعاء.
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