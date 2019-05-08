السعودية: أمر ملكي بتعيين رئيس للهيئة العامة للطيران المدني بمرتبة وزير

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، أمراً ملكياً بتعيين رئيس للهيئة العامة للطيران المدني السعودي بمرتبة وزير. وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الأمر الملكي نص على تعيين معالي رئيساً للهيئة العامة للطيران المدني السعودي بمرتبة وزير. اقرأ أيضاً... خادم الحرمين يبحث آفاق التعاون مع وزير الخارجية الياباني

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