البيت الأبيض يرحب بالإفراج عن صحفيي "رويترز" في ميانمار

قال البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إنه يرحب بالإفراج عن صحفيي رويترز وا لون وتشاو سو أو اللذين كانا مسجونين في ميانمار لأكثر من عام.

وقال البيت الأبيض في بيان "أمضيا في السجن أكثر من 500 يوم منذ ديسمبر 2017 بسبب تغطية الفظائع التي ارتكبت بحق الروهينجا. نشعر بالسعادة لأنهما سيعودان لأسرتيهما".

وأضاف "نأمل أن ينال صحفيون آخرون مسجونون في ميانمار حريتهم".

وكانت السلطات ألقت القبض على "وا لون" و"كياو سوي أو" في ديسمبر 2017 أثناء قيامهما بتغطية مجزرة من جانب قوات الجيش في ميانمار بولاية راخين.

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وتم إطلاق سراحهما أمس، بموجب عفو رئاسي بعد أن أمضيا أكثر من 500 يوم في السجن.

ووفقاً لممثلي الادعاء، تم العثور على وثائق حكومية سرية بحوزة الصحفيين أثناء عملية تفتيش روتينية لشرطة المرور.

ويقول الصحفيان إن الشرطة قامت بدس تلك الوثائق معهما من أجل منعهما من إعداد تقاريرهما الصحفية.

وكان الصحفيان يحققان في مقتل قرويين من أقلية الروهينجا المسلمة على أيدي قوات الأمن ومدنيين عندما ألقي القبض عليهما في ديسمبر. وقال الصحفيان إنهما لم يرتكبا أي جريمة.