كندا تدعو كوبا لأن تكون "جزءاً من الحل" في فنزويلا

حضّت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند، كوبا على الانضمام إلى دول مجموعة ليما وإنهاء دعمها للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وقالت فريلاند للصحفيين في مؤتمر عبر دائرة فيديو "لا ينبغي على كوبا أن تكون جزءاً من المشكلة في فنزويلا، بل أن تصبح جزءاً من الحل".

وأضافت "هذا شيء نحض عليه الكوبيين بقوة"، مشيرة إلى أنّها تأمل "أن يرى الكوبيون أنّ هذه هي المقاربة الصحيحة للشعب الفنزويلي وللمنطقة ولكوبا".

وتدعم فريلاند ومعظم وزراء خارجية 13 دولة في أميركا اللاتينية تشكل مع كندا مجموعة ليما، زعيم المعارضة في فنزويلا خوان غايدو الذي أعلن نفسه رئيساً انتقالياً.

وبعد اجتماعهم الجمعة لمناقشة الأزمة الفنزويلية، تحدّث رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو مع الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل نيابة عن المجموعة.

وأكّد ترودو وفقاً لبيان أصدره مكتبه "الرغبة في رؤية انتخابات حرة ونزيهة والمحافظة على الدستور في فنزويلا".

وأضاف البيان "ناقش الزعيمان أيضاً الطرق التي يمكن أن يعملا بها لدعم حل سلمي للأزمة".