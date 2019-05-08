كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انفجار عنيف وسط العاصمة الأفغانية كابول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المتحدث باسم شرطة كابول، بصير مجاهد، وقوع انفجار في منطقة شهر ناو بوسط العاصمة الأفغانية كابول.

وقال المتحدث في تصريح لوكالة "سبوتنيك" اليوم الأربعاء، "يمكننا تأكيد وقوع انفجار، نحن في طريقنا إلى هناك والمزيد من المعلومات سيتم نشرها تباعاً".

وقالت وسائل إعلام محلية، اليوم الأربعاء، "وقع انفجار في مدينة كابول في منطقة شهر ناو، لكن المعلومات المتعلقة بالإصابات أو الوفيات ليست متوفرة بعد".

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وأشارت الوسائل إلى أن "هناك إطلاق نار مستمر بالقرب من مكتب المدعي العام في منطقة شهر ناو".

في سياق آخر، لقي قائد شرطة أفغاني كبير وثلاثة من حراسه مصرعهم بانفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحون في ولاية لغمان شرقي البلاد، أمس الثلاثاء، فيما تتواصل معارك بين القوات الحكومية ومسلحي حركة طالبان رغم دعوات لهدنة مؤقتة خلال شهر رمضان.

وقال الناطق باسم حاكم الولاية أسد الله دولتزاي، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن "قائد الشرطة في مديرية ألينغار الجنرال سيد عارف سادات استشهد، اليوم الثلاثاء، رفقة 3 من حراسه لدى انفجار عبوة ناسفة عند مرور موكبه".