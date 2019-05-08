كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 9 وإصابة 24 في انفجار قرب ضريح الرائد الصوفي في باكستان (صور / فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قناة "جيو نيوز"، نقلًا عن مصادر، أن قنبلة استهدفت سيارة تقل قوة النخبة التابعة لشرطة البنجاب. وأن خدمات الطوارئ وضباط الشرطة، انتقلوا حاليًا إلى مكان الحادث.

ووفقًا للسلطات، فإن قنبلة انفجرت بالقرب من ضريح داتا دربار الصوفي في مدينة لاهور، مما أسفر عن مقتل 9 أشخاص على الأقل، وإصابة نحو 20 آخرين.

وأكد رئيس شرطة المدينة، غضنفر علي، أن ضباط الشرطة كانوا هم الهدف الرئيسي للهجوم، مضيفًا، أن المئات من الحجاج كانوا داخل وخارج الضريح الصوفي في وقت الانفجار.

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بعد ساعات قليلة من الانفجار، أعلن حزب الأحرار - جماعة الأحرار -، أحد فصائل طالبان الباكستانية المنشقة، مسؤوليته عن ذلك.

وجاء في بيان للمتشددين: "هذا الهجوم نفذ في وقت لم يكن فيه مدنيون بالقرب من الشرطة".

وصرح محمد فاروق، المتحدث باسم خدمات الإنقاذ في المدينة، بأن سبعة أو ثمانية من الجرحى تم نقلهم إلى المستشفيات في حالة حرجة.

ونجا ضريح داتا دربار، أكبر مزار صوفي في جنوب آسيا، بالفعل من هجوم إرهابي في العام 2010 عندما قتل مهاجم انتحاري العشرات من الحجاج.