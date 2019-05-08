كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة أكثر من 20 شخصًا في تصادم بين قطار وشاحنة في شمال ألمانيا (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أُصيب 20 شخصًا على الأقل في حادث تصادم بين قطار وشاحنة في ولاية شليسفيغ هولشتاين في أقصى شمال ألمانيا، وفق ما ذكرته إذاعة NDR، نقلاً عن الشرطة المحلية.

وحسب إذاعة "NDR"، اصطدم قطار بنصف مقطورة، في ألت دوفينستيدت اليوم الأربعاء.

وقالت شركة "دويتشه بان"، وهي شركة نقل ألمانية مقرها برلين، أيضًا، إن التصادم أدى إلى إغلاق قسم للسكك الحديدية بين رندسبورج وأوتشلاغ، حيث تم هدم أجزاء من الخط العلوي في الموقع.

وذكرت الإذاعة، أن شخصًا واحدًا فى حالة تهدد الحياة وأصيب خمسة بجروح خطيرة نتيجة الحادث، وتم نقل الضحايا إلى المستشفى بواسطة مروحية طبية.