كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مطار شيريميتيفو ينشر تفاصيل حادث احتراق الطائرة الروسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المكتب الصحفي لمطار شيريميتيفو بموسكو أن اشتعال النيران في طائرة "سوخوي سوبرجيت 100" في أراضي المطار يوم الأحد الماضي وقع بعد هبوطها.

وجاء في بيان صدر عن المكتب: " لقد أبلغ الطيار مراقب خدمة الحركة الجوية للمرة الثانية بفقدان الطائرة الاتصال بالأرض وكذلك فقدان التحكم الآلي بالطائرة".

كما نشر المطار التسلسل الزمني لكارثة الطائرة المنكوبة.

وتدل هذه المعلومات على أن الطائرة "سوخوي سوبرجيت 100" التي كانت تقوم بالرحلة SU1492 من موسكو إلى مورمانسك، أقلعت من المطار في الساعة 18:02 مساء الأحد الماضي. وبعد 10 دقائق أبلغ طيارها مراقبا في خدمة الحركة الجوية بعودة الطائرة إلى المطار بسبب فقدان الاتصال. وفي الساعة 18:13 أبلغ بذلك مرة أخرى.

وهبطت الطائرة في الساعة 18:30 وبعد ذلك اشتعلت فيها النيران.

وفي الساعة 18:31 أعلن مدير الرحلات للمطار حالة الإنذار. وفي الساعة 18:31 بدأ طاقم الطائرة عملية إجلاء ركابها.

وبعد دقيقة من ذلك وصلت أول سيارة إطفاء إلى مكان الحادث، ثم بعد دقيقة سيارة إطفاء ثانية. وانضم فريق الإنقاذ التابع للمطار إلى عملية إجلاء الركاب.

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وفي الساعة 18:35 دخل رجال الإنقاذ إلى الطائرة المحترقة.

وتم إطفاء الحريق بالكامل في السعة 18:48.

من جانبها نشرت قناة "رين تي في" الروسية نسخة للمكالمات بين خدمات الطوارئ في مطار شيريميتيفو.

ويتضح منها أن خدمات الطوارئ أرسلت سيارة إطفاء واحدة إلى مكان الهبوط. ثم اتضح أن نطاق الحادث أوسع بكثير، وتم إرسال سيارات إطفاء أخرى. وبعد الوصول إلى مكان الحادث لم يعرف رجال الإنقاذ عدد الركاب الذين تمكنوا من ترك الطائرة.

كما لم يكن بإمكان موظفي خدمات الطوارئ جمع كل الناجين الذين تم إجلاؤهم من الطائرة، في مكان واحد.

وأعلنت شركة "أيرفلوت" الجوية الروسية، وهي صاحبة الطائرة المنكوبة، عن بدء دفع التعويضات لذوي القتلى والمصابين في الحادث.

وعادت طائرة "سوخوي سوبرجيت 100"، التي كانت في طريقها من موسكو إلى مورمانسك (روسيا)، يوم الأحد، عادت إلى مطار شيريميتوفو بالعاصمة الروسية وقامت بهبوط اضطراري فيه بعد 28 دقيقة من إقلاعها. وتمكنت الطائرة من الهبوط في المحاولة الثانية رغم الأحوال الجوية السيئة. وعند الهبوط القاسي تحطمت عجلات الطائرة واشتعلت النيران في مؤخرتها، الأمر الذي أسفر عن مقتل 41 راكبا من أصل 78 كانوا على متنها.