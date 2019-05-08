كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل طفلين جراء حادث دهس سيارة لمجموعة من الأطفال في اليابان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قتل طفلان وأصيب 13 شخصا، معظمهم أطفال، جراء حادث دهس سيارة لمجموعة من أطفال إحدى الرياض بمدينة أوتسو اليابانية.

وأفادت وكالة "كيودو" اليابانية بأن الحادث وقع عندما كان الأطفال في الشارع، مشيرة إلى أنه تم نقل 13 طفلا ومعلمين اثنين إلى المستشفى. وأشار إلى أن حالة 4 مصابين حرجة.

وأضافت الوكالة أن اثنين من الجرحى وهما رضيع ورضيعة لقيا مصرعهما فيما بعد.

Advertisements

وذكرت أن عمر الأطفال المصابين يتراوح بين سنتين و3 سنوات.

ويتم حاليا تحديد ملابسات الحادث. وتدل المعلومات التمهيدية على أن السيارة قبل دهسها للأطفال اصطدمت بسيارات أخرى.

وأصبحت هذه الحادثة الثانية من نوعها في اليابان في الأسابيع الأخيرة. ففي 19 أبريل الماضي دهست سيارة كان يقودها سائق في الـ87 من عمره لحشد من الناس في العاصمة اليابانية طوكيو، الأمر الذي أسفر عن مصرع طفلة (3 أعوام) وأمها وإصابة 8 آخرين.