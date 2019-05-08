كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال الأحمر الإماراتي يقدم مساعدات غذائية لسكان حيس بالحديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي يوم أمس الأحد، الموافق 28 أبريل، مساعدات غذائية لمدينة حيس جنوب محافظة الحديدة.

وتواصلاً للأعمال الإنسانية التي يقدمها الهلال الأحمر الإماراتي لسكان وأهالي مدينة حيس وزعت هيئة الهلال أكثر من 600 سلة غذائية على السكان بالتزامن مع قدوم شهر رمضان المبارك.

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المواطنين بدورهم شكروا هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في الساحل الغربي على تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية للمدينة.

يذكر أن فريق الهلال الأحمر الإماراتي وبمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك بدأ في توزيع السلال الرمضانية على المواطنين والنازحين في مناطق الساحل الغربي.