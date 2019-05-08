كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال الأحمر الإماراتي يوزع المساعدات الإنسانية الرمضانية على أهالي منظر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بالتنسيق مع السلطة المحلية بالمحافظة توزيع المساعدات الإنسانية والإغاثية الرمضانية على أهالي منطقة "منظر"، التابعة لمديرية الحوك، بمحافظة الحديدة غرب اليمن .

وأفاد مدير مديرية الحوك الاستاذ ايمن سليمان جرمش في تصريح خاص ل" صدى الساحل " ان هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وبالتنسيق مع السلطة المحلية بالمحافظة ممثلةً بالدكتور الحسن طاهر دشنت اليوم الإثنين توزيع 250 سلة غذائية على أهالي منظر في المديرية.

مثمنا الدور الإماراتي الذي في هذا الجانب وما توليه من اهتماما في شتى الجوانب الانسانية والاغاثية لاهالي منطقة منظر حيث ان هذه اللفتة الكريمة تأتي ضمن المشاريع الانسانية والتنموية المستمرة التي تقدمها دولة الإمارات الشقيقة في الساحل الغربي منذ دحر المليشيات الحوثية الإنقلابية.

واشار جرمش إلى ان ما حضي به أهالي منطقة منظر في المديرية من اهتمام ومساعدات انسانية وخدمية على مستوى كل الجوانب من قبل هيئة الهلال الإماراتي يأتي ذلك في إطار الدعم الإماراتي المستمر لمساعدة أشقائهم في البلاد على مواجهة ظروفهم المعيشية وتعزيز قدراتهم على مواجهة الوضع الإنساني الصعب؛ جراء الحرب التي فرضتها مليشيات الحوثي الذراع الإيراني في اليمن .

و اعرب مدير الحوك ايمن جرمش عن فائق شكره وتقديره لدولة الإمارات حكومة وشعبا لوقوفهم المشرف مع اخوتهم في اليمن، مؤكدا إلى ان اليمنيين لن ينسوا ابدا هذه المواقف العربية الاصيلة من اشقاءهم في إمارات الخير.

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الجدير بالذكر ان هيئة الهلال الاحمر الإماراتي انتهت قبل ايام من اعاد تأهيل وترميم مبنى المركز الصحي في منطقة منظر ولما لا نبادل الوفاء بالوفاء ولوبلكلمة لنقول

وكانت فرق الهلال الأحمر قد وزعت اليوم سلالا غذائية تضم السلع الأساسية على أهالي منطقة فيما تواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي جهودها الحثيثة لتحسين حياة المواطنين من خلال الوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين؛ لتلبية احتياجات الأهالي من المواد الغذائية وتنفيذ المشروعات التنموية التي تسهم في استقرار الأسر اليمنية وعودة الحياة إلى طبيعتها .وأعرب المستفيدون من المساعدات الإماراتية الإنسانية في قرية "المنظر" عن شكرهم لدولة الإمارات على تقديم الدعم المتواصل للشعب اليمني، عبر ذراعها الإنساني، هيئة الهلال الأحمر، وإيصال المساعدات، إضافة إلى تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التي تسهم في تخفيف معاناتهم؛ جراء الظروف الإنسانية الصعبة الراهنة.

يشار إلى أن أهالي قرية "المنظر"، التابعة لمديرية الحوك، بمحافظة الحديدة، قد تعرضوا لعملية تجويع ممنهجة وقاسية قامت بها مليشيات الحوثي.

الأمر الذي دفع فريق الهلال الأحمر الإماراتي لتلبية دعوة اطلقها اهالي المنطقة عبر مديرها العام جرمش واستجاب فريق الهيئة إلى تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية العاجلة للأهالي، بعد أن تحررت القرية حديثا من المليشيات الحوثية.