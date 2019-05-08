كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 3 قتلى و15 جريحا في انفجار في باكستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قتل ثلاثة أشخاص على الأقل، وجرح 15 آخرون، في انفجار في لاهور ثاني أكبر المدن الباكستانية اليوم الأربعاء، ثاني أيام شهر رمضان، وفق التلفزيون الرسمي.

وأكدت شرطة المدينة الواقعة شرقاً وقوع الانفجار، فيما أظهرت مشاهد التلفزيون سيارات مدمرة وفرق الإنقاذ في مكان الانفجار.

ووقع الانفجار في منطقة مكتظة في المدينة قرب بوابة الدخول المخصصة للنساء إلى مزار داتا دربار الصوفي، الذي يعود للقرن الحادي عشر، أحد أكبر المزارات الصوفية في جنوب آسيا، وفق الشرطة والتلفزيون.

وكان المزار تعرض للاستهداف في هجوم انتحاري عام 2010 أودى بأكثر من 40 شخصاً، ويخضع لحراسة أمنية مشددة.

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وأكدت شرطة المدينة الواقعة شرقا وقوع الانفجار دون تحديد عدد الإصابات.

وأظهرت مشاهد التلفزيون سيارات مدمرة وفرق الإنقاذ في المكان.

وقال المسؤول في الشرطة المحلية محمد كاشف، إن الانفجار قد يكون نجم عن "هجوم انتحاري استهدف سيارة مسؤولين أمنيين".

وأضاف "نسعى للحصول على مزيد من التفاصيل من مكان الحادث".