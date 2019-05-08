إخطار بطرد 15 عائلة بالأغوار ومواجهات بنابلس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، 15 عائلة في الأغوار الشمالية، بالطرد من خيامهم، بحجة التدريبات العسكرية، فيما اندلعت مواجهات بين شبان وجنود الاحتلال فجر اليوم الأربعاء، في بلدة أوصرين جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وقال مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس، معتز بشارات، إن الاحتلال أخطر 15 عائلة تضم 98 فردا، منهم الأطفال والنساء، بالطرد من خيامهم، خلال الأربعة أسابيع المقبلة، بواقع ثلاثة أيام في الأسبوع، بحجة التدريبات العسكرية.

ويضيق جيش الاحتلال تحت غطاء التدريبات العسكرية الخناق على الفلسطينيين سكان الأغوار بهدف دفعهم للرحيل منها.

ميدانيا في محافظة نابلس، أفاد مواطنون بأن مواجهات عنيفة اندلعت عقب اقتحام دوريات الاحتلال لبلدة أوصرين، أطلق خلالها الجنود قنابل الصوت والغاز بكثافة.

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وأغلقت قوات الاحتلال بوابة بلدة مادما، والتي تربط عددا من البلدات جنوب نابلس ببعضها. كما أغلقت الطريق الواصل بين نابلس وقلقيلية عند مفترق قريتي جيت-صرة ، واضطرت المركبات إلى سلوك طرق بديلة.

إلى ذلك، واصل جنود الاحتلال عمليات الدهم والتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة، واعتقلوا شابا تم تحويله للتحقيق بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية، فيما زعمت قوات الاحتلال ضبط بندقية من طراز M16 في الضفة وصادرتها.