مصرع مسنة دهسا بالرملة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقيت امرأة مصرعها في حادث دهس بمدينة الرملة، صباح اليوم الأربعاء. وبحسب المعلومات المتوفرة، لقيت امرأة تبلغ من العمر 80 عاما مصرعها إثر تعرضها لحادث دهس في شارع "دافيد رزئيل" بالرملة. وحاولت الطواقم الطبية إنعاش المرأة وإنقاذ حياتها إلا أن محاولاتها باءت بالفشل وأقرت وفاتها متأثرة بجروحها الحرجة. وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

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