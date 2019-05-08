البحرين توضح اتصال رئيس الوزراء البحريني بأمير قطر

المناطق-الرياض

أكدت مملكة البحرين أن الاتصال الذي أجراه رئيس وزراء البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة “83” عام مع أمير قطر، ”لا يمثل الموقف الرسمي للمملكة ولا يؤثر على التزامها“ مع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومصر، القاضي بمقاطعة الدوحة.

وقال إن المنامة ملتزمة بمواقفها الراسخة مع المملكة والإمارات ومصر المتمثلة في اتخاذ كافة الخطوات والإجراءات لصون أمن واستقرار المنطقة.

ودعا العاهل البحريني الملك حمد آل خليفة، خلال كلمة ألقاها العاهل البحريني لدى استقباله في المنامة كبار المسؤولين ورجال السلك الدبلوماسي في المملكة لتهنئته بحلول شهر رمضان المبارك قطر للتوقف عن دعم وتمويل الإرهاب، وأن تفي بالشروط التي تم الإعلان عنها ونصت عليها الاتفاقيات التي أبرمت في هذا الإطار وكل ما تزامن معها من مطالب عادلة.