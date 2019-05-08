مقتل 8 وإصابة 25 بانفجار استهدف الشرطة في مدينة لاهور الباكستانية

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لقي ثمانية أشخاص على الأقل مصرعهم بينهم خمسة من رجال الشرطة، وأصيب نحو 25 بجروح جراء انفجار استهدف صباح اليوم سيارة للشرطة في مدينة لاهور عاصمة إقليم البنجاب الباكستاني.

وأوضح مفتش عام شرطة البنجاب عارف نواز خان أن الانفجار وقع أمام ضريح ديني في مدينة لاهور، واستهدف سيارة دورية للشرطة كانت مأمورة بحماية الضريح.

وأضاف أن قوات الأمن طوقت الموقع لجمع الأدلة، وتم نقل الضحايا إلى المستشفى، مشيراً إلى أن وحدة إزالة المتفجرات تعمل على تحديد نوع الانفجار ما إذا كان قد نجم عن عمل انتحاري أم عن عبوة ناسفة.

وتم إعلان حالة الطوارئ في مستشفيات مدينة لاهور لاستقبال الجرحى، ولم تعلن على الفور أي جهة المسئولية.