روسيا تعيد إلى تركيا أطنان من الفراولة لاحتواءها 'آفات خطيرة'

وحظرت هيئة رقابة المنتجات الزراعية الروسية (batı çiçek tripsi) دخول 20.8 طنا من الفراولة المستوردة من تركيا إلى أراضيها بعد العثور على آفة زراعية خطيرة فيها وقررت إعادتها.
وتبين أن مفتشو الهيئة حظروا دخول الفراولة المستوردة من تركيا إلى الأراضي الروسية بعد العثور على حشرة التربس بها.
جدير بالذكر أن العام الماضي شهد أيضا العثور على آفات زراعية تدرجها روسيا ضمن قائمة الحجر نحو ألف و945 مرة في خضروات وفاكهة مستوردة من تركيا وحظر دخول أكثر من 30 ألف طن من المنتجات التركية التي ثبت إصابتها.
وتعد حشرة التربس ضمن قائمة أكثر الآفات الضارة التي يمكن العثور عليها في الخضروات التي تنمو في البيئات الدافئة والأماكن التي تكثر بها أزهار الزينة، وبإمكانها الإضرار بـ 224 نباتا.
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