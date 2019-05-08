في مثل هذا اليوم.. بوتين يؤدي اليمين لولاية ثانية

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في مثل هذا اليوم 7 مايو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 2004: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يؤدي اليمين الدستورية لولاية ثانية. وفي عام 2005: قائد الجيش اللبناني الأسبق ورئيس الحكومة العسكرية العماد ميشال عون يعود إلى لبنان بعد سنوات قضاها بالمنفى. وفي عام 1920: إنشاء بنك مصر. وفي عام 1104: السلاجقة يتغلبون على الصليبيين في معركة حران.

وفي عام 1875: اليابان وروسيا توقعان على اتفاقية تبادل سخالين وأرخبيل تيشيما. وفي عام 1250: فك أسر ملك فرنسا لويس التاسع وخروجه من محبسه في دار ابن لقمان بمدينة المنصورة في مصر. وفي عام 1914: أول باخرة تعبر قناة بنما. وفي عام 1945: ألمانيا تستسلم للحلفاء دون قيد أو شرط في الحرب العالمية الثانية وانتهاء

وفي عام 1875: اليابان وروسيا توقعان على اتفاقية تبادل سخالين وأرخبيل تيشيما. وفي عام 1250: فك أسر ملك فرنسا لويس التاسع وخروجه من محبسه في دار ابن لقمان بمدينة المنصورة في مصر. وفي عام 1914: أول باخرة تعبر قناة بنما. Advertisements وفي عام 1945: ألمانيا تستسلم للحلفاء دون قيد أو شرط في الحرب العالمية الثانية وانتهاء النازية. وفي عام 1946: تأسيس شركة طوكيو لهندسة الإتصالات ذات العشرين موظف، وتغير اسم الشركة فيما بعد إلى سوني وكان أول منتج صناعى لشركة سوني هو جهاز لطبخ الأرز. وفي عام 1952 - ظهور التطبيقات النظرية للدوائر المتكاملة والتي أصبحت نواة كل حاسب آلى أو جهاز إلكتروني. وفي 1960: ليونيد بريجينيف يتولى رئاسه الإتحاد السوفييتي. وفي عام 1918: ولد زكريا محيي الدين، أحد الضباط الأحرار. وفي عام 1843: توفي فردريش هولدرلين، شاعر ألماني.

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