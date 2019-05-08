حنكش: مشكلة الكهرباء "مش واقفة" على كيلومترين في المتن

رأى عضو كتلة "الكتائب" النائب ​الياس حنكش​ أنه "بعد بيان ​بكركي​ الشديد اللهجة حول المشكلة التي حصلت بالامس جراء مد "وصلة ​المنصورية​"، ننتظر من السلطة غير المسؤولة أن تتعاطى بمسؤولية مع البيان"، مستنكراً "استخدام القوة المفرطة والعديد الكبير للقوى الأمنية ضدّ الناس العزّل".

اضاف في حديث الى "الاخبار"، إن مشكلة ​الكهرباء​ "مش واقفة" على كيلومترين في ​المتن​. إذ جرى طمر الخطوط في مناطق أخرى.

في سياق متصّل، أوضح حنكش في حديث إذاعي، "أنّنا اليوم متواجدون أمام كنيسة القديسة تريز في المنصورية، وهناك إصرار لدينا على عدم مد خطوط التوتر، واليوم لدينا غطاء إضافي الذي هو غطاء البطريركية المارونية والسقف عالٍ ومرشح للتصعيد في حال العناد والتعنّت، ومتجّهون إلى المواجهة ان لم يتلقّفوا ما حصل أمس".