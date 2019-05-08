أبو كسم دعا للحوار بين أهالي المنصورية ووزارة الطاقة: المواجهات تخلق مشاكل بين الناس

ركّز مدير ​المركز الكاثوليكي للإعلام​ الأب ​عبدو أبو كسم​، أنّ "البطريرك الماروني الكاردينال ​مار بشارة بطرس الراعي​ كان واضحًا بكلامه يوم أمس أنّ المواجهات على الأرض بين ​القوى الأمنية​ والناس مرفوضة، ويجب إعطاء مجال للحوار بين الأهالي و​وزارة الطاقة والمياه​، لأنّ هناك رأيين: رأي يقول بأنّ لا ضرر ل​خطوط التوتر العالي​، وآخر يقول بأنّ هناك ضررًا".

وأكّد في حديث إذاعي، أنّ "المواطن له الحق على الدولة أن تكون واضحة معه في هذا الموضوع. لا يجب أن نضلّل الناس ويكون هناك خطر عليهم"، مشدّدًا على "وجوب توسيع المروحة والاستعانة بخبراء، للتوصّل إلى حلول ترضي الجانبين. ليكن هناك حوار للخروج من هذا الموضوع بأقلّ ضرر مادي ومعنوي".

وأوضح أبو كسم أنّ هناك خوفًا من الاصطياد بالماء العكرة في هذا إطار، لا سيما أنّ النفوس مشحونة"، مبيّنًا أنّ "ليس لدي معلومات حول ما قالته وزيرة الطاقة ​ندى بستاني​ للبطريرك الراعي خلال الاتصال بينهما". ولفت إلى أنّ "المواجهات ستخلق نوعًا من المشاكل بين الناس".