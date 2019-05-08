حكيم من المنصورية: اليوم هناك عصيان على بيان الراعي الذي دعا للنقاش والحوار

شدّد الوزير السابق ​آلان حكيم​، خلال مشاركته في اعتصام الأهالي ب​المنصورية​ ضدّ مدّ ​التوتر العالي​، على "أنّنا نقف إلى جانب مواطنين مثلنا، فنحن أيضًا من سكّان المنطقة، وقلب "​حزب الكتائب اللبنانية​" دائمًا على ​المتن​"، مركّزًا على "أنّنا نطالب بتطبيق بيان ​بكركي​".

ولفت في تصريح تلفزيوني، إلى أنّ "اليوم هناك عصيان على بيان البطريرك الماروني الكاردينال ​مار بشارة بطرس الراعي​ الّذي دعا إلى التهدئة والنقاش والحوار مع الأهالي".