شدّد الوزير السابق آلان حكيم، خلال مشاركته في اعتصام الأهالي بالمنصورية ضدّ مدّ التوتر العالي، على "أنّنا نقف إلى جانب مواطنين مثلنا، فنحن أيضًا من سكّان المنطقة، وقلب "حزب الكتائب اللبنانية" دائمًا على المتن"، مركّزًا على "أنّنا نطالب بتطبيق بيان بكركي".
ولفت في تصريح تلفزيوني، إلى أنّ "اليوم هناك عصيان على بيان البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الّذي دعا إلى التهدئة والنقاش والحوار مع الأهالي".
كانت هذه تفاصيل خبر حكيم من المنصورية: اليوم هناك عصيان على بيان الراعي الذي دعا للنقاش والحوار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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